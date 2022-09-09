У Львові розкрили схему відшкодування ПДВ низці громадських організацій на десятки мільйонів гривень - ЗМІ

У Львові низка громадських організацій може бути причетна до діяльності конвертаційних центрів, в яких відмиваються великі суми. Їх можуть очолювати підставні особи, місце реєстрації яких таке ж, як і власників і бенефіціарів.

Як пише видання "ОРД", зокрема, йдеться про громадську організацію "Організація осіб із інвалідністю "Новий шлях Галичини", яку заснували вісім юридичних осіб, яка заснувала Підприємство Об’єднання Громадян "Галицька продуктова гільдія" і Підприємство Об’єднання Громадян "Козацький шлях", зареєстровані у Львові за адресою Рудненська, 14а. Ці фірми нібито очолює Сторощук В.А. Він же є директором ТОВ "Західний аграрний холдинг", яке фігурує в журналістських розслідуваннях щодо викриття мережі конвертаційних центрів створених таких собі Василем Костюком.

Щодо холдингу існує справа про банкрутство, яка порушена за заявою кредитора з вимогами 700 тис. грн. "Однак, варто звернути увагу на те, що справа порушена лише 20 серпня 2022-ого, тобто вже після публічної інформації щодо можливих схем з незаконного відшкодування ПДВ у Львівській області. Ще цікавішим є той факт, що лише після цього Головне управління Державної податкової служби у Львівській області згадало про борги цієї компанії і подало вимогу до неї на понад 85 млн грн несплачених податків", - йдеться у публікації.

Як повідомляє видання, організації ПОГ "Галичанка ЛВ" Громадської організації осіб з інвалідністю "Новий шлях Галичини" було відшкодовано ПДВ цьогоріч на суму 19 586 900 грн. Одним із засновників нібито є Даниляк Олександра Михайлівна, яка є засновником/бенефіціаром двох підприємств, до одного з яких (ТОВ "ЕКСПРОМ-ТОРГ") застосовані спеціальні економічні санкції, згідно з рішенням РНБО України від 2 квітня 2021-ого.

Журналісти звернули увагу і на "Об’єднання громадян "ЛЕВПРОД", що отримало відшкодування ПДВ в 2022 році в розмірі 18 107 000 грн. Екс-директором підприємства може бути, за даними видання, син, як пишуть у ЗМІ, одного із співорганізаторів найбільших конвертаційних центрів в державі Василя Костюка Ігор Васильович Костюк.

Василь Костюк нібито має відношення і до громадської організації "Допомога Лева". Її співзасновником є Даналакі Василь Васильович, який одночасно є співзасновником (50%) ТОВ "Укрриба ЛТД", де раніше бенефіціаром виступав Костюк-старший.

"Інший співзасновник ГО "Допомога Лева" — Шабаковський Р.Ю., який разом з Римським Іваном Зеновійовичем у липні минулого року створили ГО "Об’єднання осіб з інвалідністю "Довіра Людям", яка 18 серпня 2021-ого створює три підприємства ПОГ "Промвсе", ПОГ "Прод Мяско", ПОГ "Рибкапром. Ці бізнес-структури, як стверджують у виданні "ОРД", очолюються наближеними до Костюка людьми. Зазначимо, що бенефіціарним власником ТОВ "Укрриба ЛТД" в минулому був все той же Василь Костюк, якого пов’язують із ексголовою ДПС України Сергієм Верлановим. І в вузьких колах саме Василя Костюка називають одним із співорганізаторів найбільших конвертаційних центрів в Україні. На питання, чому саме організації людей з інвалідністю стають засновниками підприємств, які "успішно" працюють з ПДВ, відповідь проста — відповідно до пункту 197.6 статті 197 Податкового кодексу України, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю», - йдеться у статті.

Упродовж цього року отримало 7,2 млн грн як відшкодування ПДВ ТОВ "Говерла ХХІ". Ця фірма очолюється Дмитро Шокуровим, який нібито перебуває на обліку в Центрі обліку нічного перебування бездомних осіб.

Нагадаємо, це вже не перший скандал із поверненням ПДВ львівськими податківцями. Згідно з розслідуванням журналістів місцевого видання "Діло", серед підприємств, які отримали компенсацію ПДВ в регіоні, є ТОВ "Речстиль" та ТОВ "Експертторг Плюс", які очолює Діана Ходак. Жінка зареєстрована на Львівщині. Її діти вперше почули від журналістів про те, що їхня мати очолює вказані підприємства. Зокрема, магазин-склад товариства "Експертторг плюс" зареєстрований у липні цього року у селі Зубра, під Львовом. Тут мала б відбуватися гуртова торгівля фруктами та овочами. Приміщення наразі зачинене. Згідно з даними видання, інформацію про склад вищевказана компанія подала до органів ДПС лише в липні цього року. Однак фіскальний орган зовсім не збентежила відсутність складу для фруктів, якими підприємство нібито наторгувало на понад 500 млн грн.

"Із усієї зібраної інформації ми можемо зробити висновок, що найімовірніше Діана Ходак є підставною особою і насправді не керує двома підприємствами. Але цим фірмам держава відшкодовує десятки мільйонів гривень ПДВ. Така ситуація може свідчити про участь цих підприємств у шахрайських схемах. Все це є ознакою порушення закону", — резюмували у ЗМІ.