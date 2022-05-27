У Львові зросла вартість проїзду в автобусах: Садовий пояснив причини

У Львові від 2 червня до 15 гривень зросла вартість проїзду в автобусах.

Це сталось через подорожчання пального та запчастин, які необхідні для ремонту громадського транспорту.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Коли встановлювалась ціна в 10 гривень, вартість палива була орієнтовно 24 грн, сьогодні пальне коштує 58-59 грн і невідомо, якою буде подальша динаміка. Палива зараз недостатньо і ви прекрасно розумієте, яка є логістика. У нас був вибір - здорожчання або скасувати автобусні перевезення, але тоді електротранспорт повністю не покриє все місто", - сказав Садовий.

Натомість вартість проїзду в трамваях та тролейбусах у Львові і надалі буде 10 грн. Пільговики і надалі користуватимуться громадським транспортом безкоштовно.

Нагадаємо, в Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин та дизпальне. Так, за словами заступника міністра економіки Дениса Кудіна, це станеться, коли дефіцит пального на ринку України зникне.

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