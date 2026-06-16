У липні частині пенсіонерів підвищать виплати: хто отримуватиме 16 500 грн

Гроші. / © Національний банк України

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У липні 2026-го частина українців зможе отримувати значно вищі пенсійні виплати. Для окремої категорії громадян держава гарантує мінімальну пенсію на рівні 16 500 грн. Це у кілька разів перевищує загальний мінімум — 2 595 грн

.Хто має право на такі виплати та як їх оформити, повідомили Новини.LIVE.

Для деяких громадян Пенсійний фонд передбачені підвищені виплати, нарахування яких регулюють норми закону 1584-ІХ. На вищу щомісячну державну підтримку можуть претендувати деякі українці з числа учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, яким через аварію встановлена інвалідність. Зокрема, отримати 16 500 грн з урахуванням усіх доплат та підвищень мають право особи з інвалідністю другої групи.

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Законодавство передбачає встановлення мінімального розміру пенсії у відсотках залежно від рівня середньої заробітної плати в країні, з якої сплатили страхові внески за попередній рік. 2026-го показник становить 20 653 грн — він базовий для відповідних розрахунків. Залежно від групи інвалідності громадянам надають такі частки від зарплати:

для першої групи — 100%

для другої групи — 80%

для третьої групи — 60%

Відповідно до закону, також у мінімальні гарантовані суми для таких громадян входять:

надбавки;

підвищення;

додаткові пенсії;

цільова грошова допомога;

сума індексації та інші доплати;

компенсації до пенсій, окрім виплат за особливі заслуги перед батьківщиною.

У Пенсійному фонді пояснили, що цього року 2026 році діє особливий порядок обчислення таких пенсій. Зокрема, якщо особа матиме право на розрахунок виплати із п’ятикратного розміру мінімальної заробтіної плати, то застосують коефіцієнт 2,09334, — це матиме вплив на кінцевий розмір виплат.

Кому надають другу групу інвалідності

Норми законодавства передбачають, що друга група інвалідності (ЧАЕС) може бути встановлена виключно спеціалізованою радіологічною МСЕК для осіб, у яких помірний розлад стану здоров’я і обмежені у побуті. Встановити другу групу інвалідності можуть за наявності стійкої, вираженої важкості функціональних порушень в організмі, що обмежують:

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здатність до пересування, використовуються допоміжні засоби;

виконання деяких видів трудової діяльності;

орієнтацію в часі та просторі, лише за допомогою інших громадян.

На основі довідки МСЕК із причинним зв’язком «ЧАЕС» можна оформити право на гарантовану підвищену мінімальну пенсію та пільги. Для призначення таких виплат потрібно звернутися до ПФУ, подавши заяву та пакет документів, що підтвердять особу, стаж, дохід та відповідний статус.

Пенсії в Україні - останні новини

Від 1 липня розмір пенсії буде автоматично перераховано для громадян, вік яких досяг 70, 75 або 80 років. Втім, щаконодавство передбачає обмеження для пенсіонерів із вищими виплатами. Пенсії не зростуть для тих, у кого загальна пенсія перевищує 10 340,35 грн.

Підприємці можуть втратити частину стажу для майбутньої пенсії, якщо вони не платили єдиний соціальний внесок за певні місяці або перераховували менше, ніж вимагає мінімальний розмір. Дехто з бізнесменів дізнаються про відсутність страхового стажу за окремі періоди вже під час оформлення пенсії.

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