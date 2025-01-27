У лютому для частини українців діятиме новий тариф на світло: скільки доведеться платити

Від 1 лютого в Україні запроваджуються нові умови для використання електроенергії на опалення. Тепер дію пільгового тарифу буде чітко обмежено певним обсягом споживання.

Про це йдеться у матеріалі видання "НП".

Зазначається, що для цієї категорії ціна буде знижена на три місяці – до 30 квітня 2025-го. За 1 кВт електроенергії потрібно буде платити 2,64 грн - це якщо обсяг споживання на місяць не перевищує 2000 кВт. Тариф за кіловат вище за цю норму складе 4,32 грн/кВт-год.

Такий тариф був і раніше. Втім, існували інші умови. Так, якщо споживач використав 2300 кВт, то автоматично доводилося платити по 4,32 за всі 2300 кВт. Зараз за 2000 кВт заплатите 2, 64 грн, а за 300 – по 4,32 грн.

Зміна тарифів зазвичай приймається у травні, а підвищення відбувається у червні чи липні. Втім, за словами очільника Міненерго Германа Галущенка, зараз у міністерстві не розглядають питання підвищення тарифів. Він заявив, що поточний тариф дозволяє збалансувати фінансовий ринок без накопичення боргів.

Крім того, урядові джерела також пояснюють, що підвищення тарифів у найближчій перспективі малоймовірне. Зокрема, це пов’язано із соціально-економічними умовами. Щодо перспектив після війни, експерти наголошують на необхідності поступового скасування субсидій для всіх споживачів. Зокрема, через ухвалення нових правил щодо PSO, яка зараз зобов’язує постачальників продавати електроенергію за фіксованими тарифами.

У разі скасування цієї постанови ціни формуватимуться за механізмом, схожим до тарифів на воду: розрахунок усіх складових тарифу узгоджуватиметься з НКРЕКУ. Водночас урядовці зазначають, що такі зміни відбудуться лише після завершення війни.

Нагадаємо, до якого числа українцям потрібно витратити "тисячу Зеленського". Зауважимо, що кінця лютого діє програма "Зимова єПідтримка", в межах якої українець, що перебуває в країні, може отримати тисячу гривень.

Читайте також: