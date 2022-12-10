У магазинах здешевшала свинина: яка вартість м'яса

Вартість стала меншою майже на вісім гривень.

В українських магазинах та на ринках вартість свинини знизилася на 4%. Протягом листопада середня ціна одного кілограма склала 178,2 грн, що на 7,6 грн дешевше, ніж у жовтні.

Про це повідомили в аналітичному відділі асоціації "Свинарі України".

"Найпомітніше знизилася ціна на несезонний ошийок: від 215,1 грн у перший тиждень листопада до 197,1 грн у кінці місяця. Трохи менше здешевлення торкнулося корейки, стегна та лопатки, які упродовж листопада подешевшали на 12,5-15 грн/кг", ― відзначають в аналітичному відділі АСУ.

Основною причиною послаблення цін на охолоджену свинину називають зниження закупівельних цін на живець свинини як під впливом сезонних чинників, так і через нові обставини воєнного часу.

Окрім обмежень з боку купівельної спроможності, відчутний вплив на обсяги кінцевої реалізації мають перебої з електроживленням, наголошують в асоціації.

Нагадаємо, в українських магазинах та на ринках здешевшала гречка. Станом на 7 грудня вона коштує в середньому 69,6 грн/кг. Зазначається, що вартість крупи на 7,39 грн менше від середньомісячної ціни, яка була в листопаді - 76,99 грн/кг.

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