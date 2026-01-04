"У мене немає решти", "йди розміняй гроші": як поводитися, якщо чуєте таке від продавців

Каса / © Unsplash

Відмова касира давати решту коштів покупцю є порушенням прав споживачів і суперечить чинному законодавству.

Про це йдеться у повідомленні організації «Захист прав споживачів» у Telegram.

Коментуючи поширені скарги клієнтів на фразу касирів «у мене немає здачі», фахівці зазначають, що вимоги законодавства зобов’язують касирів приймати у споживачів банкноти та монети всіх номіналів, які перебувають в обігу. Крім того, саме працівник торгівельної точки повинен контролювати наявність у касі достатньої кількості коштів для видачі решти.

«Проблема „у мене немає здачі“ — це не проблема покупця, а касира», — наголошують експерти.

Вони підкреслюють, що перекладання цього обов’язку на клієнта є неприпустимим. У разі, якщо касир продовжує вимагати від покупця самостійно міняти гроші, споживачам радять звертатися до керівництва магазину та повідомляти про порушення.

Експерти додають: знання своїх прав допомагає покупцям ефективно захищати себе у подібних ситуаціях та запобігати зловживанням з боку персоналу торгівельних закладів.

