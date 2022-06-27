У Мінагрополітики підрахували обсяг вкраденого Росією українського зерна

За підрахунками урядовців, окупанти вивезли з тимчасово захоплених українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Від початку повномасштабної війни російські окупанти вивезли з України майже третину зерна, яке зберігалося на захоплених територіях. Йдеться про щонайменше 400 тисяч тонн.

Про це повідомив в інтерв’ю “Крим.Реалії” перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Урядовець навів дані елеваторних реєстрів, відповідно до яких, на окупованих територіях зберігали близько півтора мільйона тонн зерна.

“Ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що [сталося] з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації”, — сказав він.

Висоцький також оприлюднив дані Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), за якими збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять $4,3 мільярда. Таким чином, за його словами, “Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру”.

Нагадаємо, Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.

Росіяни вивозять зерно з окупованих територій України

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