У Мінагрополітики прогнозують щорічне зростання вартості землі: як змінюватиметься ціна ділянки

Усього в Україні близько 42,7 мільйона гектарів землі сільськогосподарського призначення.

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко заявив, що ціна на земельні ділянки сільськогосподарського призначення щороку буде зростати на 7-10%.

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Про це він заявив 2 липня у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

"Що стосується зростання вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення. За нашими оцінками, зростання буде близько 7-10% щороку, оскільки українська земля є недооцінена, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни... Ми маємо переконання, що ціна буде постійно зростати", - сказав міністр.

Варто зазначити, що наразі, за словами міністра, Держгеокадастр встановив мінімальну вартість одного гектара української землі на рівні 27,5 тис. грн. Однак, говорить Лещенко, дані аналітичного дослідження підтверджують, що наразі вартість одного гектара складає близько 50 тис. гривень.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж сільськогосподарських земель, що діяв від 2002 року, і відкрився ринок землі. Відтепер українці можуть вільно купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення.

Впродовж останніх двох років Верховна Рада ухвалила низку законів, які встановили нові правила та обмеження для усіх його учасників – власників та орендарів землі, потенційних покупців, підприємств аграрного сектору. Пояснення, як купити та як продати землю сільськогосподарського призначенн, читайте у нашому матеріалі.

Стартові ціни на купівлю української землі

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