У Мінагрополітики розповіли, чи здорожчають сільськогосподарські продукти найближчими місяцями

Попри війну в Україні у передумов для зростання цін на сільськогосподарські продукти немає.

В Україні наближається сезон збору урожаю. Крім того, влітку зазвичай дешевшає молочна продукція.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Щодо цін на с/г продукцію, то є елемент сезонності. Якщо ми говоримо про групу садівництва - овочі, плоди, ягоди, - то ми наближаємося до сезону дещо менших цін. Наближається збір урожаю. Щонайменше до кінця жовтня передумов для зростання цін немає", - сказав Висоцький.

Також читайте В Україні на час війни контролюватимуть ціни на товари першої необхідності - Шмигаль

За його словами, аналогічно в цей період також збільшуються надої корів та дещо дешевшає молочна продукція. Тому, якщо не буде, наприклад, подальшого зростання цін на пальне чи інших факторів, які можуть впливати на ціну, суто з точки зору аграрного циклу, передумов для підвищення цін наразі немає.

Нагадаємо, Зеленський попередив світ про катастрофічне зростання цін, яке стане очевидним вже в липні.

Читайте також: