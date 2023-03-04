У Мінекономіки очікують прискорення інфляції: що стане причиною зростання цін

В Україні найближчим часом прискоряться інфляційні процеси. Причина - відновлення економіки та зростання споживчого попиту.

Про це йдеться в інфляційному звіті, складеному Міністерством економіки.

"За умови відсутності руйнування критичної інфраструктури в загрозливих обсягах, ймовірно, що найближчим часом буде збережено щодо стриманих темпів інфляції, але з очікуваним збільшенням, визначеним насамперед розширенням споживчого попиту в умовах поступової стабілізації економіки", — прогнозують у міністерстві.

Зазначається, що значні руйнування інфраструктурних об'єктів, закриття підприємств, а також постійний російський терор насамперед мирного населення спровокували дисбаланс в економіці (наприклад, на ринку праці, в енергетичній сфері, у забезпеченні підприємств сировиною та матеріалами). Тому інфляційні чинники за умов воєнного часу продовжують посилюватися.

При цьому у січні 2023 року споживча інфляція залишалася майже на рівні попереднього місяця — 0,8% за місяць (0,7% у грудні 2022 року), а річні темпи сповільнилися до 26% (від 26,6%).

У Мінекономіки вважають, що поточну динаміку споживчих цін визначали здебільшого всі ті основні фактори, які були їй притаманні і за останні місяці 2022 року. Насамперед, це динаміка стриманого попиту та наслідки регулярних атак ворога на критичну інфраструктуру з акцентом на об'єкти енергетики та здатність відповідних служб, бізнесу та населення швидко відновлюватись.

Нагадаємо, повноцінне відновлення економіки України очікується в наступних роках. За прогнозами НБУ, 2024 року економіка зросте на 4,1%, а 2025 року – ще на 6,4%. Економічна активність в Україні 2023 року залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише на 0,3%. Ще у жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи 2023 року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на 2023 рік закладено ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.

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