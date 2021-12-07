У Мінекономіки прогнозуть зростання середньої зарплати в Україні: який буде її розмір у найближчі роки

У Мінекономіки прогнозуть зростання середньої зарплати в Україні: який буде її розмір у найближчі роки

За прогнозами відомства, вже у наступному році українці зароблятимуть майже 600 доларів на місяць.

Середня заробітна плата в Україні у 2022 році може досягти 15 тис. 778 грн, що еквівалентно майже 600 доларам.

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Про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

Також зазначається, що у 2023 році місячна зарплата середньостатистичного українця може зрости до 17 тис. 425 грн (657 доларів), а у 2024 році має досягти 19 тис. 258 грн (726 доларів).

Варто сказати, що за даними Держстату, реальна заробітна плата в Україні у жовтні 2021 року на 4% порівняно із жовтнем 2020 року зросла. Найвищу зарплату отримали у Києві, найменшу - у Чернівецькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для більшості українців основне джерело доходу - заробітна плата, а свій поточний рівень доходу більшість оцінила як низький або нижчий від середнього. Відповідне опитування провела соціологічна група "Рейтинг".

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