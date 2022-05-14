У Мінекономіки розповіли, скільки палива отримає Україна до кінця травня

У Мінекономіки розповіли, скільки палива отримає Україна до кінця травня

До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.

Після розвитку інфраструктурної мережі обсяги перевезення палива залізницею збільшилися вп'ятеро.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

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"Ми домовилися про реверс трубопроводом з Угорщини. Вчора була укладена угода про те, що 35 тисяч тонн на місяць ми будемо отримувати. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тисяч тонн", - сказала Свириденко.

Крім того, від початку травня контракти на закупівлю пального за кордоном почала укладати НАК "Нафтогаз України". Свириденко також нагадала, що для пришвидшення поставок були скасовані дозволи на в'їзд автоцистерн із пальним, забезпечена можливість прийому пального у дунайських портах, позачергове оформлення таких вантажів на кордонах з боку митної та прикордонної служб.

"Завдяки цим заходам ми отримаємо до кінця місяця 350-360 тисяч тонн пального з абсолютно нових логістичних маршрутів", - додала Свириденко.

Нагадаємо, в Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв'язати проблему - уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма зазначив, що Україна створить запас пального на декілька місяців наперед, який російські окупанти не зможуть знищити.

Наразі триває робота над вузлами перевантаження на залізниці та нестандартними логістичними маршрутами через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики. Логістика постачання пального змінилася.

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