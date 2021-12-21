У Міненерго повідомили, що буде з тарифами на електроенергію до кінця опалювального сезону

У Міненерго повідомили, що буде з тарифами на електроенергію до кінця опалювального сезону

Галущенко також зазначив, що ціни на електроенергію в Україні сьогодні в рази менші, ніж у сусідніх країнах.

Цього опалювального сезону тарифи на електроенергію для населення змінюватися не будуть.

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Про це під час брифінгу 21 грудня запевнив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Уряду вдалося забезпечити при проходженні цього опалювального сезону стабільні ціни, і вони так і будуть далі залишатися, незважаючи на деякі експертні оцінки, які нам розказують, що ціна буде збільшена. Насправді нічого не буде, ціна буде стабільна, і українці не заплатять більше за електроенергію", - сказав міністр.

Галущенко також зазначив, що ціни на електроенергію в Україні сьогодні в рази менші, ніж у сусідів.

"Станом на 21 грудня цього року ціна в Україні в об’єднаній енергосистемі 2 тис. 886 гривень за мегават-годину, в Бурштинському енергоострові – 2 тис. 152 гривні. Якщо ми порівняємо ціни з нашими сусідами, то ми побачимо, яка є драматична різниця. У Польщі, аналогічне базове навантаження, ціна складає 9 тис. 539 гривень, в Румунії – 12 тис. 155 гривень, в Угорщині – 12 тис. 936 гривень, в Словаччині – 12 тис. 918 гривень", - сказав очільник Міненерго.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що протягом поточного опалювального сезону тарифи на газ, тепло, електроенергію змінюватись не будуть.

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