У Міненерго розповіли, що може скоротити обмеження споживання електроенергії

Відключення світла / © Pixabay

Виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що в Україні й надалі застосовуватимуться обмеження на споживання електроенергії.

Водночас, за його словами, їхню тривалість можна буде скоротити за умови надійної роботи системи протиповітряної оборони.

«Енергетики зараз відновлюють об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії. Уся урядова команда працює над скороченням їхньої тривалості», — зазначив він.

Некрасов додав, що фахівці енергетичного сектору працюють у посиленому режимі.

Наразі енергетики працюють цілодобово у три зміни, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу, повідомив він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що для запобігання корупційним ризикам у майбутньому необхідне повне перезавантаження енергетичних компаній та інституцій.

Ми раніше інформували, що уряд планує переглянути підходи до дії графіків відключень електроенергії, що може суттєво змінити ситуацію в регіонах.