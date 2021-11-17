У Мінфіні повідомили, скільки коштів вже витратили на боротьбу з коронавірусом

Майже половина суми пішла на оплату екстреної та стаціонарної медичної допомоги.
Понад 30 мільярдів гривень. Стільки від початку року Україна витратила на боротьбу з коронавірусом. Такі дані озвучили в Міністерстві фінансів.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 17 листопада.
Так, за даними відомства майже половину коштів витратили на оплату екстреної та стаціонарної медичної допомоги. Майже 10 мільярдів – на придбання вакцини для щеплень проти коронавірусу.
Решта витрат – це так звана соціальна підтримка населення та виплати з безробіття, яке спричинене карантинними обмеженнями.
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