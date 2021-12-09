У Мінфіні розповіли, скільки коштів за період податкової амністії задекларували українці

У Мінфіні розповіли, скільки коштів за період податкової амністії задекларували українці

Декларування відбувається через приватні електронні кабінети.

Понад 250 мільйонів гривень – стільки добровільно задекларували українці в період податкової амністії. Такі дані озвучив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 9 грудня.

Зокрема, очільник Мінфіну розповів, що після програми амністії в уряді планують розробити проєкт, який дозволить нараховувати несплачені податки українцям автоматично.

Фіскальна служба перевірить операції громадян від 1995 року на предмет не сплачених податків. Перевірятимуть офіційні прибутки та придбане майно. Різницю між задекларованими доходами та покупкою треба буде сплатити.

Нагадаємо, від 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори. ТСН.ua розповів деталі та основні особливості одноразового добровільного декларування.