У Мінфіні США назвали дві головні причини обмеження ціни на російську нафту

Міністерка фінансів США назвала дві мети запровадження "стелі" цін на нафту з РФ.

Запровадження обмеження цін на російську морську сиру нафту в $60 за барель має дві мети: знизити доходи Росії та утримати ціни на нафту на світовому ринку.

Про це в інтерв'ю CBS розповіла міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Так, за її словами, перша мета — обмежити доходи, які отримує Росія.

"І ми хочемо переконатися, що вони не отримають непередбачені прибутки", - сказала вона.

Друга мета – утримати світові ціни на нафту в помірному діапазоні.

"Отже, це дві наші цілі: знизити доходи Росії, ускладнити їм ведення війни та утримувати світові ціни в помірному діапазоні та уникати стрибків", - резюмувала вона.

Обмеження цін на російську нафту

Країни Євросоюзу у п'ятницю, 2 грудня, погодили регульовану "стелю" цін на російську морську нафту на рівні $60 за барель. Про аналогічні заходи заявили країни Групи семи (G7) та Австралія.

У суботу, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про запровадження обмеження цін на російську морську сиру нафту.

Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення "слабкою позицією" Заходу. Глава держави підкреслив, що це лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти.

Видання Financial Times написало, що Росія придумала схему, як можна обійти нафтові санкції. Кремль формує "тіньовий флот". Країна-агресорка купила понад 100 суден для її перевезення.

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