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У Мінфіні запевнили, що всі українці отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати

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У Мінфіні запевнили, що всі українці отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати

УНІАН

Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує.

Міністерство фінансів і органи, підпорядковані Мінфіну (казначейство, податкова, митниця, аудиторська служба) працюють у режимі воєнного часу.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Зараз ми функціонуємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Всі потреби держави забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує", - написав він у Facebook.

За словами Марченка, у тісній координації Мінфін, Державна казначейська служба та НБУ здійснюють всі необхідні платежі.

"Запевняю, всі громадяни отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати. Ми будемо інформувати вас про стан справ і прийняті нами рішення", - резюмував він.

Тим часом з огляду на надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в країні, українські банки просять не обмежувати громадян використовувати кредитні кошти в тих межах, які були встановлені раніше, а також, за можливості, не відмовляти в збільшенні кредитного ліміту.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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