У Мінфіні запевнили, що всі українці отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати

У Мінфіні запевнили, що всі українці отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати

Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує.

Міністерство фінансів і органи, підпорядковані Мінфіну (казначейство, податкова, митниця, аудиторська служба) працюють у режимі воєнного часу.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Зараз ми функціонуємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Всі потреби держави забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує", - написав він у Facebook.

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За словами Марченка, у тісній координації Мінфін, Державна казначейська служба та НБУ здійснюють всі необхідні платежі.

"Запевняю, всі громадяни отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати. Ми будемо інформувати вас про стан справ і прийняті нами рішення", - резюмував він.

Тим часом з огляду на надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в країні, українські банки просять не обмежувати громадян використовувати кредитні кошти в тих межах, які були встановлені раніше, а також, за можливості, не відмовляти в збільшенні кредитного ліміту.