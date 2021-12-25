У Мінінфраструктури назвали вартість одного кілометра відремонтованої дороги

У 2021 році на дороги державного значення було витрачено 106 млрд грн.

Середня вартість відновлення одного кілометру доріг у 2021 році склала 20,7 млн грн, що на 18% менше, ніж у 2019 році – 25,2 млн грн.

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Про це під час форуму "Велике Будівництво: Дороги та Мости" заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Якщо порівнювати 2019 і 2020 роки, то за рахунок конкуренції, за рахунок обов’язкової експертизи всіх проектів, у нас вартість впала з 25 до 20 млн грн. Цього року багато чого здорожчало: здорожчав бітум, цемент, логістика, але у нас все рівно економія, якщо порівнювати з 2019 роком, складає майже 18%", - сказав очільник відомства.

Також Кубраков додав, що у 2019 році на дороги державного значення було витрачено 21 млрд грн, у 2021 році – вже 106 млрд грн.

Нагадаємо, від 2020 року в Україні триває ініційований президентом національний проєкт "Велике будівництво", в рамках якого здійснюється будівництво і ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

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