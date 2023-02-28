У Міноборони оприлюднили інформацію про закупівлі харчування для ЗСУ

Таким чином міністерство прагне забезпечити прозорість в процесі закупівель, повідомляє УНН.

Згідно з оприлюдненими документами, вартість послуги добового харчування бійців коливається від 137,04 грн до 144,06 грн. При цьому, ціна враховує не тільки вартість продуктів, а ще й доставку, в тому числі у безпосередній близькості до фронту, а також зберігання, заміну продуктів та інші додаткові послуги.

Так, оборонне відомство зазначило, що закуповує не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, окрім самих продуктів, включає в себе логістику тощо.

«Це приготування страв у стаціонарних та польових умовах, забезпечення технічних засобів приготування їжі паливом, підтримання обʼєктів продовольчої служби (їдалень, складів), обладнання та майна в належному стані та їх технічне обслуговування, відшкодування комунальних витрат та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених в заявках місцях», - пише УНН з посиланням на заву Міноборони.

Згідно з оприлюдненими даними, ціна на яйця як першого, так і вищого сорту склала від 8 до 9 грн за штуку. Ціни на картоплю свіжу та картоплю свіжу ранню закріплені на рівні 7-36 гривень/кілограм, на макаронні вироби — 43-53 гривні/кілограм, куряче стегно — 69-165 гривень/кілограм.

«Я бачу, що ціни звичайні, ринкові. Не більше і не менше. Олексій Резніков вже давно казав, що покаже ціни і що нас вони не вразять. Так і сталося - не вразили», - прокоментував ці дані блогер та експерт Олексій Голобуцький.

Дані були опубліковані без відомостей про номери військових частин, їх місцезнаходження та кількість особового складу.

Крім того, міністерство скоротило термін дії самих угод. Це дозволило знизити вартість продуктів, що закуповуються, оскільки нові договори дозволяють виробникам не враховувати інфляційні та інші ризики.

При цьому практику публікації даних про закупівлю буде поширено і на інші контракти, додали у Міноборони.