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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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84
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У Міноборони планують суттєво підвищити мінімалку в ЗСУ: скільки платитимуть

Народний депутат розкрив плани міністра оборони.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Виплати військовим

Виплати військовим

Міністр оборони Михайло Федоров планує збільшити мінімальну заробітну плату у ЗСУ. Він планує, щоб у 2027 році базовий рівень був на рівні 40 тисяч гривень.

Про це в ефірі «Вечір.LIVE» заявив народний депутат Руслан Горбенко.

Він зазначив, що в Україні існує великий дефіцит піхоти.

«І, по-друге, на що скаржились наші військові, першочергово це базове грошове забезпечення. Це було 20 тисяч гривень, і це точно несправедливо. Чи справедливо 30 тисяч? Теж ні. Я точно впевнений, що у міністра оборони є така ціль, щоб базовий військовий мінімум у 2027 році був вже на рівні 40 тисяч гривень», — сказав Горбенко.

Якими будуть оклади для штурмовиків

Також він додав, що для контрактників, які перебувають у піхотно-штурмових військах, нарешті вводяться справедливі оклади.

«Коли ви перебуваєте на позиції, то за день перебування вам надається грошове забезпечення — 10 тисяч гривень. Коли ви відбиваєте позицію — це 20 тисяч гривень. І коли ви штурмуєте позицію ворога — це 40 тисяч гривень за бойове розпорядження, за добу», — резюмував нардеп.

Підвищення зарплат для військових в Україні — останні новини

Нагадаємо, українські військові отримуватимуть 100 тисяч гривень за взяття в полон російського окупанта. За словами міністра оборони Михайла Федорова, за кожного полоненого армії РФ український військовослужбовець отримає таку винагороду. Крім того, за ліквідованого у стрілецькому бою окупанта з відеопідтвердженням передбачено 15 тисяч гривень.

Також, в Україні змінили систему грошового забезпечення військовослужбовців і бійців поліції особливого призначення. З 1 червня 2026 року максимальна винагорода на лінії фронту може сягати 460 тисяч гривень на місяць. Розмір виплат залежить від близькості до лінії зіткнення та виконуваних завдань.

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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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