У Мінреінтеграції пропонують значно збільшити стипендії студентам з окупованих територій: наскільки зростуть виплати

Міністерка Ірина Верещук повідомила, що останнім часом кількість абітурієнтів з окупованих територій дещо знизилася.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запропонувало уряду підвищити стипендію усім студентам з окупованих Росією Криму та Донбасу удвічі. Йдеться про суму близько 6500 гривень для абітурієнтів, що вступатимуть до українських вишів.

Про це розповіда в інтерв’ю "Крим.Реалії" очільниця міністерства Ірина Верещук.

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Міністерка повідомила, що відповідну пропозицію вже повідомлено уряду. Верещук сподівається, що її колеги, прем'єр-міністр та президент підтримають таку ініціативу.

"Стипендія має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч. Тобто, вдвічі буде збільшена стипендія. Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе", – сказала Верещук.

Міністерка також повідомила, що наразі кількість абітурієнтів з окупованих територій дещо знизилася.

"Незначно, якщо говорити про Крим, то лише на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити й щось змінювати", — заявила Верещук.

Слід зазначити, що до українських вишів у 2021 році вступили понад 2 тис. студентів з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. За останні 5 років ця кількість зросла вдвічі.

Нагадаємо, на початку вересня Уряд повідомив про рішення підвищити стипендії студентам. Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 раза, а студенти вишів отримують підвищення щонайменше у 1,5 раза.

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