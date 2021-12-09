У Мінреінтеграції пропонують значно збільшити стипендії студентам з окупованих територій: наскільки зростуть виплати

Міністерка Ірина Верещук повідомила, що останнім часом кількість абітурієнтів з окупованих територій дещо знизилася.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запропонувало уряду підвищити стипендію усім студентам з окупованих Росією Криму та Донбасу удвічі. Йдеться про суму близько 6500 гривень для абітурієнтів, що вступатимуть до українських вишів.
Про це розповіда в інтерв’ю "Крим.Реалії" очільниця міністерства Ірина Верещук.
Міністерка повідомила, що відповідну пропозицію вже повідомлено уряду. Верещук сподівається, що її колеги, прем'єр-міністр та президент підтримають таку ініціативу.
"Стипендія має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч. Тобто, вдвічі буде збільшена стипендія. Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе", – сказала Верещук.
Міністерка також повідомила, що наразі кількість абітурієнтів з окупованих територій дещо знизилася.
"Незначно, якщо говорити про Крим, то лише на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити й щось змінювати", — заявила Верещук.
Слід зазначити, що до українських вишів у 2021 році вступили понад 2 тис. студентів з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. За останні 5 років ця кількість зросла вдвічі.
Нагадаємо, на початку вересня Уряд повідомив про рішення підвищити стипендії студентам. Так, у закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 раза, а студенти вишів отримують підвищення щонайменше у 1,5 раза.