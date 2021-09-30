У Мінсоцполітики назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

Водночас є винятки стосовно осіб, які мають алко- чи наркозалежність, а також до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Особи, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці, не матимуть права на отримання субсидії.

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Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Субсидія не призначається, якщо… у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, субсидія не призначається, якщо на банківському рахунку члена домогосподарства є депозит, що перевищує 100 тисяч гривень, або у власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда і причепа), та/або більше ніж 1 транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Також права на субсидію не мають домогосподарства, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи з його складу протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн. Не призначається субсидія і особам, які мають прострочену понад 3 місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання.

Нагадаємо, 30 вересня в ефірі "Сніданку з 1+1" заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко запевнив, що гроші на субсидії у цьому опалювальному сезоні для українців будуть: наразі заборгованості по виплатах нема. Допомогу отримують близько 2,5 млн сімей.

Новини України: заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко запевнив, що гроші на субсидії будуть

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