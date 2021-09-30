У Мінсоцполітики назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

Водночас є винятки стосовно осіб, які мають алко- чи наркозалежність, а також до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Особи, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці, не матимуть права на отримання субсидії.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
"Субсидія не призначається, якщо… у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою)", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, субсидія не призначається, якщо на банківському рахунку члена домогосподарства є депозит, що перевищує 100 тисяч гривень, або у власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда і причепа), та/або більше ніж 1 транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).
Також права на субсидію не мають домогосподарства, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи з його складу протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн. Не призначається субсидія і особам, які мають прострочену понад 3 місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання.
Нагадаємо, 30 вересня в ефірі "Сніданку з 1+1" заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко запевнив, що гроші на субсидії у цьому опалювальному сезоні для українців будуть: наразі заборгованості по виплатах нема. Допомогу отримують близько 2,5 млн сімей.