У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій у поточному опалювальному сезоні

У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій у поточному опалювальному сезоні

Сума держдопомоги залежить від низки факторів.

Дві тисячі гривень – такий середній розмір субсидій призначили у поточному опалювальному сезоні, повідомили в Мінсоцполітики.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 2 листопада.

У відомстві зазначили, що в окремих випадках сума держдопомоги може сягати й трьох і п'яти тисяч гривень. Це буде залежати від споживання житлово-комунальних послуг, складу домогосподарств і розміру тарифів.

У міністерстві заявили, що коштів на це цього року вистачить, адже, за рішенням парламенту, на виплату субсидій виділено додаткових 12 мільярдів гривень.

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