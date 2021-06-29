У Мінсоцполітики повідомили, що українцям "75+" перенесли підвищення пенсій

Виплати підвищать від жовтня.

Підвищення пенсій українцям 75+ перенесли на 1 жовтня.

Про це заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна, розповіли у Сніданку з 1+1.

За її словами, анонсована виплата додаткових 400 гривень пенсіонерам 75+, яка мала розпочатися 1 липня цього року переноситься. Таке рішення ухвалили через брак коштів у держбюджеті.

"Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було - зробити індексацію пенсій від березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - наголосила вона.

Міністерка також зауважила, що наступного року ці 400 грн 75-річним будуть підлягати індексації.

Як повідомлялося, цього року українцям мали тричі перерахувати пенсії: від липня, від жовтня, від грудня. Зокрема, від 1 липня у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму в Україні зросте мінімальна пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж та інші надбавки.

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