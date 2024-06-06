У Мінсоцполітики пояснили, чому в українців не буде високих пенсій

Державні пенсійні виплати будуть невеликими.
Українцям не варто розраховувати на високий розмір пенсії, натомість треба бути готовим працювати "до останнього".
Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.
За її словами, одна з основних причин такої ситуації – поступове скорочення населення України та його одночасне старіння. Як результат, вже наразі один працюючий утримує одного пенсіонера, а у майбутньому ситуація ставатиме лише гіршою.
Серед головних факторів, які впливають на ситуацію, чиновниця вказала:
- Погіршення демографії в Україні
- Нестача кадрів на ринку праці
- Чинна система недосконала
"В Україні вже почало діяти добровільне накопичувальне пенсійне страхування. Станом на сьогодні є близько 900 тис. учасників добровільних накопичувальних схем, з яких 93,3 тис. вже отримали або отримують пенсійні виплати", – сказала Марчак.
Наразі в Україні діє солідарна система (перший рівень пенсійної системи) та добровільна накопичувальна (третій рівень). Водночас обов'язкові накопичувальні пенсії (другий рівень) все ще не запроваджені, хоча це – практика багатьох розвинених країн (за даними Організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР). Однак без цього неможливо отримати пенсію, що буде співставна з середнім заробітком протягом життя.
Раніше ми писали, як розрахувати пенсію та які виплати будуть за мінімальної зарплати.
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