Хто може вийти на пенсію в 2022 році / Pexels

У Мінсоцполітики пояснили, навіщо вводять накопичувальну пенсію, і назвали її розмір

У Мінсоцполітики пояснили, навіщо вводять накопичувальну пенсію, і назвали її розмір

Солідарна пенсійна система — коли всі громадяни, які працюють, платять за те, щоб виплачувати пенсії сьогоднішніх пенсіонерів.

В Україні почнуть впроваджувати накопичувальну пенсійну систему від 2023 року і до 2026-го. Кошти будуть в Єдиному державному накопичувальному фонді. А після 2026 року у людини має з'явитись вибір — перевести ці кошти до накопичувальних пенсійних фондів, які будуть працювати на ринках.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Суспільному".

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За її словами, солідарна пенсійна система — коли всі громадяни, які працюють, платять за те, щоб виплачувати пенсії сьогоднішніх пенсіонерів, яких нині близько 11 мільйонів. Лазебна наголосила, що "ці ж пенсіонери не будуть учасниками накопичувальної системи".

"Ця система надважлива. Чому? Тому що у людини з'являється два джерела доходу в старості — це з солідарної пенсійної системи або, як ми кажемо, з державного Пенсійного фонду. Вона буде у нас, безумовно, і держава завжди буде виплачувати пенсії та ці власні накопичення. Коли ми зараз говоримо про єдину пенсію — солідарну, то люди нею не дуже задоволені. А коли з'явиться й ще накопичувальна, то той коефіцієнт заміщення заробітку буде подвоюватись", - пояснила вона.

Очільниця Мінсоцполітики наголосила, що ці пенсії виплачуватимуть і після запровадження обов'язкових пенсійних накопичень для громадян.

"Якщо ми говоримо про те, коли паралельно працюватимуть ці системи, є певна гарантія. Вона закріплена у 102 Конвенції Міжнародної організації праці, яку Україна ратифікувала. Там є нестандартне мінімальне забезпечення — це 40% від зарплати. Менша держава не має права платити", – зазначила Лазебна.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що попри обов’язкову накопичувальну пенсійну систему, додаткового навантаження ані на працівників, ані на роботодавців, не буде.

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