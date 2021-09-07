У Мінсоцполітики розповіли про п’ять рівнів підтримки, які мають українські пенсіонери

Пенсії, які виплачує держава, будуть надходити українцям і через 10-20 років.
В Україні наразі є п’ять рівнів підтримки пенсіонерів, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює та розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Так, до 0 і 1 рівня належать мінімальні пенсійні гарантії і страхові пенсії із солідарної системи відповідно, до 2 і 3 рівня - обов'язкові і добровільні накопичення, до 4 рівня - субсидії, соціальні послуги, тощо.
Наголошується, що Конституція України гарантує своїм громадянам пенсії від держави. Наразі вони виплачуються за рахунок внесків на соціальне страхування та коштів державного бюджету.
"Україна їх виплачує зараз і буде виплачувати за 10, 20 років і надалі. Але забезпечення людей літнього віку складається не лише з пенсії, яку виплачує держава. Глобальні зміни – старіння, поширення нестандартних форм зайнятості, міграція - вимагають від країн адаптуватись і будувати гнучкі системи забезпечення людей на пенсії", - сказано в повідомленні.
Зокрема, забезпечити своїм громадянам та мешканцям гідне життя в літньому віці зможуть ті країни, системи яких мають різні рівні підтримки:
- прямі виплати пенсій від держави,
- виплати з накопичень, зроблених самою людиною та її роботодавцями протягом життя,
- адресні допомоги тим, хто їх насправді потребує,
- розвинені соціальні та медичні послуги для літніх людей у громаді, які змінюють якість життя на краще,
- інклюзивне середовище, яке робить культурне життя, оздоровлення, спорт, дозвілля та соціальні контакти доступними для літніх людей.
Як повідомлялося, в Україні від 2023 року запрацює накопичувальна пенсійна система. Відрахування будуть обов'язковими для всіх працівників, і в результаті з'явиться можливість отримувати виплати і з солідарної системи, і з накопичувальної. Якщо вдасться впровадити накопичувальну систему - можна збільшити середню пенсію від 3,7 до 7 тис. грн. Детальніше - у матеріалі ТСН.ua.
Нагадаємо, від 1 вересня 2021 року не відбулося масового переведення одержувачів пенсій на обслуговування до банків. Пенсію з доставкою за місцем фактичного проживання пенсіонера виплачує національний оператор поштового зв’язку – акціонерне товариство “Укрпошта”. Уповноваженими на виплату пенсій є 45 банків.