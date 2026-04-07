У Мінцифри відзвітували про результати реформи ринку азартних ігор та лотерей в Україні у 2025-ому

Про це йдеться на сайті Міністрства цифрової трансформації.

Згідно з повдіомленням, в Україні заблоковано роботу понад 3 500 нелегальних сайтів з азартними іграми, видалено більш ніж 500 акаунтів у соцмережах, що незаконно рекламували азартні ігри, а також оштрафовано 16 блогерів та медіа за незаконну рекламу азартних ігор.

У сфері боротьби з лудоманією та захисту гравців діють фінансові та часові ліміти на гру; забороняється стимулювати гравців через бонуси, подарунки, алкоголь, акції, кешбеки, «фриспіни» тощо. Крім того, разом із Міністерством оборони України Мінцифра вперше створила механізм обмеження участі військових в азартних іграх. Утім, громадське обговорення постанови наразі триває, а організаторів азартних ігор під’єднують до Державної системи онлайн-моніторингу — складну ІТ-систему, яка в режимі реального часу фіксує всю операційну діяльність організаторів азартних ігор.

Цьогоріч реформа ринку азартних ігор та лотерей продовжиться. У Держагентстві обіцяють удосконалити законодавства, щоб була прозора робота галузі й ширша детінізація. Зокрема, Міністерство цифрової трансформації України вже підготувало три законопроєкти щодо змін до Податкового кодексу, Закону про азартні ігри і Закону про лотереї.