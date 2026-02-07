У monobank стався збій - що відомо

Банківські картки / © Associated Press

Реклама

У monobank через величезний попит сервіс «Покупка частинами» на маркетплейсі monoмаркет тимчасово не витримав навантаження. Постраждалі користувачі отримають компенсації.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram.

«Через ажіотажний попит і рукожопость зламалася „Покупка частинами“ на monomarket. Уже виправляємо. Усіх, хто під час збою намагався, але не зміг оформити „Покупку частинами“, ми окремо повідомимо про відновлення сервісу та додамо промокод на 100 гривень як компенсацію за незручності, — написав він.

Реклама

Він пояснив користувачам, що сервіс «Покупка частинами» вже відновлює роботу після технічного збою. Він закликав тих, хто терміново потребує промокод, покласти будь-який товар у кошик, адже незабаром система знову запрацює.

За його словами, що майже 10 000 промокодів уже було видано користувачам після його повідомлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні активізувалися шахраї, які вдають із себе співробітників Monobank і намагаються отримати доступ до коштів клієнтів цього банку.