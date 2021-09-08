У морському порту Чорноморська збудують новий пірс для приймання великотоннажних суден

Новий двобічний пірс довжиною майже 340 метрів, з розміщенням двох причалів по 290 метрів, з’явиться у порту «Чорноморськ» Одеської області.

Це дозволить приймати великотоннажні судна типу Panamax і збільшить можливості агроекспорту.

Про підписання договору повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Цей проєкт обговорювався 13 років, і нарешті ми можемо сказати, що він буде втілений. А це – 40 мільйонів доларів прямих інвестицій, більше експортних можливостей для українських виробників, нові робочі місця. Завдяки укладеному договору і держава, і інвестор мають гарантії та чітко визначені зобов’язання», - коментує міністр інфраструктури.

За договором, будівництвом нового пірсу з причалами займеться СП «Рисоіл Термінал», яка є дочірньою компанією Швейцарської RISOIL S.A. Асоціація морських портів, у свою чергу, має провести днопоглиблювальні роботи, збільшивши глибину до 15 метрів.

«Таким чином в Україні з’явиться ще один двосторонній причал, який здатен приймати та якісно обробляти великотоннажні судна, які життєво необхідні для нашого агроекспорту», - говорить Кубраков.

За його словами, порт Чорноморська потребував днопоглиблення ще 15 років тому, і відтоді питання постійно піднімалось міністерством і керівництвом портів.

«Це важливий крок до розвитку портової інфраструктури. Нагадаю, близько 17 млрд грн капітальних інвестицій у найближчі 5 років мають бути спрямовані на розвиток портів. Інакше ми не те що втратимо якісь потенційні можливості, але й почнемо втрачати обсяги експорту так само швидко, як ми втратили портовий транзит», - зауважив Кубраков.

Раніше президент Володимир Зеленський на форумі «Україна 30. Інфраструктура» розповів про плани розвитку морських портів України за програмою «Велике будівництво». Серед іншого, йдеться про передання портів у концесію, а також розвиток річкового транспорту.

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