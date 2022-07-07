У Москви закінчуються ресурси: Україна в ОБСЄ закликала посилити санкції проти Росії

Росія почала переводити свою економіку на "воєнні рейки", що свідчить про те, що у держави-окупантки закінчуються ресурси.

А тому саме час посилити санкції проти Росії, щоб припинити війну.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, пише "Укрінформ".

Цимбалюк зазначив, що Росія повертається до радянської реальності з дефіцитом та економікою, яку переводять для потреб військової галузі.

"Російське керівництво і дипломати продовжують повторювати, що війна йде "за планом". Реальність демонструє протилежне. Агресивна політика Володимира Путіна вже почала приносити проблеми самій Росії. Цього тижня держдума зробила перший крок до ухвалення законів, які дозволяють перевести російську економіку на воєнний стан", - заявив він.

Очільник української місії в ОБСЄ наголосив, що запровадження у Росії воєнної економіки свідчить про те, що в агресорки закінчуються ресурси на війну проти України, і щоб закінчити все, потрібно запровадити проти Росії нові санкції. Він додав, що політика Путіна робить росіян ще біднішими. Цимбалюк зазначив, що масове розкрадання будинків українців свідчать не лише про відсутність моралі в росіян, а й про їхні низькі статки.

"Росія має вивести свої війська, відновити територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим, і, звичайно, взяти на себе відповідальність за всі злочини, скоєні проти українського народу, а також забезпечити гарантії неповторення агресії та відшкодування збитків жертвам і повернутися до принципів міжнародного права", - сказав Євген Цимбалюк.

Нагадаємо, Росія запроваджує економіку СРСР із примусовою ненормованою працею на користь "держави і вождя".

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