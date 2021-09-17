У МВФ підтвердили свій візит до України у вересні: на чому зосередиться місія в Києві

У МВФ підтвердили свій візит до України у вересні: на чому зосередиться місія в Києві

Місія МВФ працюватиме в Україні у віртуальному форматі.

У МВФ підтвердили віртуальний візит місії до України в другій половині вересня. Оціночна місія Міжнародного валютного фонду зосереджуватиметься на питаннях незалежності НБУ, реформах та зміцненні антикорупційних інституцій.

Про це заявив директор пресофісу МВФ Джеррі Райс під час брифінгу в штабквартирі Фонду у Вашингтоні.

Точні дати візиту місії Райс уточнити відмовився. А також сказав, що не може назвати будь-яких термінів виділення наступного траншу для України або щодо можливого продовження програми.

"Не можу дати жодних деталей про таймлайн виділення грошей або про розширення (програми) ... Дискусії тривають... Ми зосереджуватимемося на питаннях, пов’язаних зі зміцненням управління й автономності роботи Національного банку України, реформами в судовій сфері, відновленням й посиленням антикорупційної структури, а також забезпеченням стійкого фіскального стану тощо", - заявив представник Фонду.

Нагадаємо:

У Національному банку України припустили, що сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів.

за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою з приводу виділення другого траншу. Тоді Георгієва повідомила, що місія МВФ відновить роботу в Україні вже у вересні.

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