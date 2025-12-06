ТСН у соціальних мережах

У МВФ попередили про ризики використання заморожених активів Росії

МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему.

Анастасія Павленко
МВФ

МВФ / © Associated Press

Дискусії довкола можливого спрямування заморожених російських активів на підтримку України мають враховувати вимоги міжнародного законодавства та цілісність валютної системи.

Про це заявила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак, передає «Інтерфакс-Україна».

«Менеджмент та керівництво МВФ послідовно рекомендують, щоб будь-які дії, пов’язані з використанням заморожених активів Росії, відповідали міжнародному та національному законодавству і не підривали функціонування міжнародної валютної системи. І ми впевнені, що російські політики цінують ці важливі міркування», — зазначила Козак.

Козак також підкреслила, що ресурси МВФ призначені для підтримки платіжного балансу країн-членів і не мають прямого стосунку до погашення їхніх боргових зобов’язань.

Раніше повідомлялося, що умови програми МВФ на $8 млрд безпосередньо пов’язані з так званим «репараційним кредитом» від ЄС на суму 140 мільярдів євро, який передбачається забезпечити за рахунок заморожених російських активів.

