У МВФ попередили про ризики використання заморожених активів Росії
МВФ щодо використання активів РФ радить дотримуватися законодавства та не підривати міжнародну валютну систему.
Дискусії довкола можливого спрямування заморожених російських активів на підтримку України мають враховувати вимоги міжнародного законодавства та цілісність валютної системи.
Про це заявила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак, передає «Інтерфакс-Україна».
«Менеджмент та керівництво МВФ послідовно рекомендують, щоб будь-які дії, пов’язані з використанням заморожених активів Росії, відповідали міжнародному та національному законодавству і не підривали функціонування міжнародної валютної системи. І ми впевнені, що російські політики цінують ці важливі міркування», — зазначила Козак.
Козак також підкреслила, що ресурси МВФ призначені для підтримки платіжного балансу країн-членів і не мають прямого стосунку до погашення їхніх боргових зобов’язань.
Раніше повідомлялося, що умови програми МВФ на $8 млрд безпосередньо пов’язані з так званим «репараційним кредитом» від ЄС на суму 140 мільярдів євро, який передбачається забезпечити за рахунок заморожених російських активів.