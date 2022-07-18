У МВФ прогнозують суттєве погіршення глобального економічного зростання

Від початку повномасштабної війни в Україні фонд вже погіршив прогноз зростання світового ВВП до 3,6%.

Міжнародний валютний фонд "суттєво" скоротить свій прогноз глобального економічного зростання у своєму наступному огляді.

Про це пише Bloomberg з посиланням на директорку Департаменту стратегії, політики та аналізу МВФ Джейлу Пазарбашиоглу.

Вона акцентувала увагу на таких проблемах, як підвищення цін на продовольство та енергоносії, уповільнення потоків капіталу на ринки, що розвиваються, триваюча пандемія та уповільнення росту економіки в Китаї.

"Це шок за шоком після шоку, які справді б'ють по світовій економіці", - наголосила вона.

Вона виступила після того, як міністри фінансів і керівники центробанків G20 завершили свою зустріч у суботу, не досягнувши комюніке, підкресливши труднощі в координації глобальної відповіді на зростання інфляції та побоювання рецесії.

У своїй квітневій доповіді МВФ уже знизив свій прогноз глобального зростання цього року до 3,6% з 4,4% до війни в Україні. Під час перегляду, який має відбутися цього місяця, "ми суттєво знизимо наш прогноз", - сказала вона.

Керівникам центральних банків у всьому світі важко знайти правильну відповідь на підвищення цін, спричинене проблемами пропозиції.

Нагадаємо, у МВФ дали невтішний прогноз для світової економіки через війну в Україні.

Читайте також: