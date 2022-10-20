У МВФ розповіли про вплив вторгнення РФ на економіку України

Фіскальна політика України у результаті атак Росії спрямована на пріоритетні витрати на оборону, соціальні виплати, гуманітарні потреби, і, де це можливо, певний ремонт критичної інфраструктури.

Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.

Зазначається, що Україна у результаті повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року зазнала чималих людських жертв, масового переміщення громадян та істотного пошкодження й руйнування інфраструктури.

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"Вплив на економічну діяльність був величезним: реальний ВВП різко скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була значно порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня. Одразу після вторгнення влада швидко адаптувала монетарну політику та політику обмінного курсу для збереження фінансової стабільності та стабільності обмінного курсу", - зауважили у МВФ.

У Фонді нагадали, щоб зменшити значну втрату міжнародних резервів, обмінний курс було девальвовано. У МАФ наголошують, що це допомогло стабілізувати валютні резерви та підтримувати загальну макроекономічну та фінансову стабільність.

"Фіскальна політика спрямована на пріоритетні витрати на оборону, соціальні виплати, гуманітарні потреби, і, де це можливо, певний ремонт критичної інфраструктури. Невизначеність щодо розміру потреб у фінансуванні залишається надзвичайно високою та сильно залежить від тривалості війни та її інтенсивності, а економічні ризики стають великими, включно з потенційними додатковими пошкодженнями критичної інфраструктури або новими збоями в сільськогосподарському та енергетичному секторах", - пояснили фахівці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 жовтня повідомив, що до України надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.