У МВФ розповіли, що повинна зробити Україна для отримання наступних траншів у 2022 році

У МВФ розповіли, що повинна зробити Україна для отримання наступних траншів у 2022 році

У МВФ вимагають від України проведення низки реформ.

Україна зможе отримати від МВФ наступний транш в рамках програми Stand-by, якщо виконає умови меморандуму.

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Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів України.

Від України в 2022 році МВФ вимагає виконання реформ в грошово-кредитному, податково-бюджетному і фінансовому секторах, які спрямовані на поліпшення бізнес-клімату, посилення верховенства права і боротьби із корупцією. Якщо ці умови будуть виконані, то Україна зможе отримати від Фонду 2,2 млрд доларів на забезпечення своєї фінансової стабільності.

"Подальший фокус програми співробітництва буде зосереджено на ключовому завданні – підтримці макроекономічної та фінансової стабільності і охоплюватиме, зокрема, такі сфери: податково-бюджетну політику; грошово-кредитну і валютно-курсову політику; політику у фінансовому секторі; структурну політику (антикорупційне законодавство та верховенство права, реформи енергетичного сектора, реформування підприємств державної власності – корпоративне управління та приватизація)", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

У міністерстві також додали, що в МВФ 8 листопада ухвалили рішення про завершення першого перегляду програми Stand-by та виділення другого траншу в розмірі 700 млн доларів, а також про подовження терміну її дії до червня 2022 року.

Нагадаємо:

Україна та МВФ затвердили спільну програму Stand-by на п'ять мільярдів доларів 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш мав становити 700 млн доларів.

В понеділок, 22 листопада, виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про надання Україні траншу в розмірі майже 700 мільйонів доларів.

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