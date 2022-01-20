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У Нацбанку назвали умови для стабілізації курсу гривні: що відбувається з українською валютою

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У Нацбанку назвали умови для стабілізації курсу гривні: що відбувається з українською валютою

ТСН.ua

Ключовим моментом, який впливає на курс гривні, називають загрозу російського вторгнення.

Директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін стверджує, що повернути стабільність курсу гривні, який останнім часом втрачає у вартості, допоможе деескалація конфлікту з боку Росії.

Про це він заявив під час брифінгу у четвер, 20 січня. 

“Коли буде деескалація, валютний ринок швидко стабілізується", - наголосив представник Нацбанку.

За його словами, перші ознаки стабілізації курсу гривні уже спостерігаються, хоча НБУ вчора продавав валюту в незначних обсягах, а сьогодні не робив інтервенцій взагалі. 

Олексій Лупін назвав позитивними ознаками те, що готівковий ринок сильно не віддалявся від міжбанківського валютного курсу, а Нацбанк не зафіксував жодного звернення про відсутність іноземної валюти в касі банку чи обмінного пункту. 

Представник Нацбанку зазначив, що на баланс попиту і пропозиції валюти впливають фундаментальні фактори.

"Це і ціни на експортні товари, які продовжують залишатися високими, і грошові перекази в Україну, і експорт ІТ-послуг- всі ці фундаментальні фактори мають ревальваційний вплив на курс", - перелічив він.

Нагадаємо, у четвер, 20 січня, долар і євро - здешевшали. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

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