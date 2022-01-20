У Нацбанку назвали умови для стабілізації курсу гривні: що відбувається з українською валютою

У Нацбанку назвали умови для стабілізації курсу гривні: що відбувається з українською валютою

Ключовим моментом, який впливає на курс гривні, називають загрозу російського вторгнення.

Директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін стверджує, що повернути стабільність курсу гривні, який останнім часом втрачає у вартості, допоможе деескалація конфлікту з боку Росії.

Про це він заявив під час брифінгу у четвер, 20 січня.

“Коли буде деескалація, валютний ринок швидко стабілізується", - наголосив представник Нацбанку.

За його словами, перші ознаки стабілізації курсу гривні уже спостерігаються, хоча НБУ вчора продавав валюту в незначних обсягах, а сьогодні не робив інтервенцій взагалі.

Олексій Лупін назвав позитивними ознаками те, що готівковий ринок сильно не віддалявся від міжбанківського валютного курсу, а Нацбанк не зафіксував жодного звернення про відсутність іноземної валюти в касі банку чи обмінного пункту.

Представник Нацбанку зазначив, що на баланс попиту і пропозиції валюти впливають фундаментальні фактори.

"Це і ціни на експортні товари, які продовжують залишатися високими, і грошові перекази в Україну, і експорт ІТ-послуг- всі ці фундаментальні фактори мають ревальваційний вплив на курс", - перелічив він.

Нагадаємо, у четвер, 20 січня, долар і євро - здешевшали. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

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