У Нацбанку пояснили, чому різко підстрибнув курс долара в обмінниках

У Нацбанку України пояснили, що курс у готівковому сегменті валютного ринку може як послаблюватися, так і зміцнюватися, адже саме так і працює ринкове ціноутворення.

Аби перехід до нового рівня фіксованого курсу був м'яким для фінансових ринків, НБУ вжив заходів до ухвалення відповідного рішення.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора у відповідь на запитання про помітне послаблення гривні в обмінниках після встановлення нового офіційного курсу нацвалюти, пише "УНІАН".

Так, в НБУ запевнили, що будь-які вагомі рішення в курсовій сфері з боку регулятора можуть викликати певні ринкові коливання, але з часом вони заспокоюються. Це нормальна реакція ринку.

"Для того, щоб перехід до нового рівня фіксованого курсу був м'яким для фінансових ринків, Національний банк до ухвалення відповідного рішення вжив заходів, які дозволили посилити конкуренцію на готівковому ринку, знизити відтоки валютних ресурсів, відповідно, зберегти резерви та посилити стійкість валютної позиції країни, а також збільшити привабливість активів у гривні", – пояснили в Нацбанку.

Окрім того, у пресслужбі повідомили, що НБУ зробив додатковий крок для збалансування готівкового валютного ринку. Так, громадянам дозволили купувати безготівкову валюту і в подальшому вносити її на депозит від трьох місяців. Щомісячний ліміт для таких операцій становить 50 тис. грн в еквіваленті.

"Це зменшить попит на готівкову валюту та відповідно тиск на курс у цьому сегменті валютного ринку. Крім того, новий рівень фіксованого курсу гривні до долара США має сприяти стабілізації валютного ринку та суттєво послабити девальваційні очікування", – повідомили у фінрегуляторі.

Там додали, що в перші дні торгів дії нового офіційного курсу гривні більшість угод відбувається за курсом, який є ближчим до офіційного, аніж до курсу офіційний "плюс" 1%.

В Нацбанку також повідомили, шо за перші три торгові дні після фіксації обмінного курсу на новому рівні там придбали на ринку більше валюти, аніж продали. Це свідчить про те, що девальваційні очікування наразі є помірними.

Нагадаємо, від 21 липня НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 36,5686 грн/дол.

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