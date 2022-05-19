У Нацбанку пояснили, доки триматимуть фіксований курс гривні

Національний банк України зберігатиме фіксований курс, доки бачитиме, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму.

Для повернення до гнучкого обмінного курсу мають бути створені передумови.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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"Насправді, наші зміни валютно-курсової політики дуже залежать від того, за яким макроекономічним сценарієм житиме країна. Якщо говорити про те, як довго ми зберігатимемо фіксований курс, то відповідь дуже проста: доки ми будемо бачити, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму. Звичайно, ми хочемо повернутися до гнучкого, плаваючого обмінного курсу, але для цього мають бути створені певні передумови. Одна з них – більше самобалансування валютного ринку. Ми також маємо знову налагодити дію монетарної трансмісії, тому що відпустити обмінний курс, не маючи можливості впливати на нього процентною ставкою - не буде дуже виваженим рішенням", - пояснив Ніколайчук.

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив низку змін до порядку функціонування валютного ринку.

Вони спрямовані на підтримання стабільності, зниження тиску на міжнародні резерви України та запобігання непродуктивному відпливу капіталу. А перехід відновлення стандартної роботи і валютної політики після закінчення воєнного стану буде дуже поступовим.

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