У Нацбанку прогнозують цього року зростання споживчих цін та зменшення українського ВВП до 3,1%

У Нацбанку прогнозують цього року зростання споживчих цін та зменшення українського ВВП до 3,1%

Прогноз інфляції залишився на рівні 9,6% за рік.

У Національному банк України очікують, що у 2021 році зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) не досягне навіть 3,8%, а зупиниться на рівні 3,1%. Прогноз інфляції погіршився відносно очікувань, які були в квітні цього року, і становить 9,6% за рік.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Погіршення економічних показників у Нацбанку пояснюють високими цінами на енергоносії та ускладненням епідемічної ситуації, яка призводить до логістичних проблем у торгівлі між державами. Ці причини змушують погіршувати прогноз і на наступний рік.

За підрахунками НБУ, зростання ВВП у 2022 році може становити 3,8%, а не 4%, як планувалося раніше. Запланованого показника українська економіка зможе досягнути лише у 2023 році.

Збереження цін на енергоносії на високому рівні та стійкий споживчий попит завадять низькому зниженню інфляції. За оцінками Нацбанку, пік зростання споживчих цін припадає на вересень-жовтень цього року, а надалі "інфляційний тренд розгорнеться".

Нацбанк зберіг прогноз інфляції на 2021 рік на тому ж рівні, який був у липні цього року, - 9,6%.

Нагадаємо, раніше в уряді заявляли, що зростання ВВП в Україні у 2021 році передбачається на рівні 4%, а інфляція залишиться у межах 8%.

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