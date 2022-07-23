У Нацбанку прокоментували можливість “банкопаду” та різкої девальвації гривні

Українські банки уже почали формувати резерви і, хоч і з втратами, зможуть пройти через випробування гострої фази війни, яку розв’язала Росія.

Заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман, відповідаючи на запитання ведучої ТСН, заявив, що ні “банкопаду”, ні різкого обвалу гривні, як це було на початку розв’язаної Росією війни в 2014 році, в умовах її гострої фази не буде.

Про це йшлося у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 22 липня.

За словами Фурмана, його дивує те, що тодішнє правління державного регулятора не діяло таким же чином, як сьогодні, хоча шок для суспільства від цієї гострої фази війни 2022 року значно більший, ніж був тоді.

Василь Фурман запевнив, що нинішня банківська система оздоровлена. Занепокоєння викликають лише чинники, які пов’язані з проблемними активами.

“Вони можуть складати до 20 відсотків, це досить великий показник, але з іншого боку банки вже почали формувати свої резерви. Ми пройдемо [цей період], звичайно, із втратами, але всі втрачають — економіка, населення, бізнес. Це війна... Але разом з тим “банкопадів”, трьохразової девальвації гривні, яка була минулого разу, вже не повинно бути”, - запевнив заступник голови Ради Нацбанку.

Нагадаємо, від 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара в Україні зафіксували на рівні 36,5686 грн/дол. До цього - від початку війни курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол. Таке рішення ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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