У Нацбанку розповіли, чи планують повертатись до "вільного" курсу долара

У Нацбанку розповіли, чи планують повертатись до "вільного" курсу долара

Нацбанк не планує відпускати курс долара та повертатись до вільного курсоутворення.

Адже ще на початку повномасштабного вторгнення Росії до України НБУ заморозив курс долара на рівні 29,25 гривні.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на заступника керівника НБУ Юрія Гелетія.

Він зазначив, що НБУ постійно моніторить ситуацію на валютному ринку та реагує на зміни. Він пояснив, що повернення до плаваючого курсу долара поки не буде. Також невідомо, коли це може статись.

"Для цього необхідно, щоб настали відповідні макроекономічні передумови. І це має забезпечити, щоб цей перехід був м`яким для ринку та не супроводжувався шоками на ньому чи надмірними курсовими коливаннями. Важливою умовою переходу від фіксованого курсу до плаваючого є активніша робота, переш за все, фінансового ринку та стабілізація валютних надходжень", - повідомив Гелетій.

Нагадаємо, НБУ пропонує додатковий імпортний збір на некритичні категорії.

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