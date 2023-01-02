У Нацбанку розповіли, що буде з курсом валют в Україні та як на нього впливають обстріли РФ

Фіксований Нацбанком курс є правильним і відіграє важливу роль під час війни.

У Національному банку заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ, а також наголосили, що його коливання протягом року будуть несуттєвими.

Про це 2 січня в ефірі телемарафону повідомив член Ради НБУ Василь Фурман.

"Валютний ринок, як і ми з вами, звик до обстрілів і не реагує на них - і це плюс. В цілому різниця між готівковим і безготівковим ринком є незначною і відносно стабільною протягом останніх місяців" - сказав він.

Водночас готівковий курс, за словами Фурмана, може показувати несуттєві коливання протягом року.

"По готівковому курсу прогнозів Нацбанк не дає, але ми можемо побачити прогнози вітчизняних чи закордонних фінансових організацій, які говорить, що якщо курс і коливатиметься в той чи інший бік, то не суттєво, відносно нинішніх показників", - додав він.

Прогноз щодо валютного курсу 2023 року

Варто зазначити, що від 21 липня 2022 року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Нагадаємо, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках перебуватиме на рівні 40,20-40,40 гривень за долар. Своєю чергою, експерти також наголошують, що курс валют в Україні 2023 року залежатиме від подій на фронті.

Водночас у держбюджеті на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець наступного року він становитиме 45,8 грн за дол.

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