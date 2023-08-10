У Нацбанку спрогнозували темпи інфляції та висловили припущення, скільки триватиме війна

Національний банк опублікував свій прогноз щодо інфляції в Україні, припустивши, що війна Росії може закінчитись всередині 2024 року. Експерти прогнозують економічне зростання України та зменшення рівня інфляції.

Про це пише "Укрінформ".

Аналітики Нацбанку вважають, що попри блокування "зернового коридору" та теракту на Каховській ГЕС в Україні у 2023 році знизиться рівень інфляції до 10,6%, а ріст ВВП очікується на рівні 2,9%. Там вважають, що 2024 року інфляція і надалі сповільнюватиметься за умови, якщо активні бойові дії стихнуть до середини 2024 року.

"Наш оптимізм ґрунтується на продемонстрованій надзвичайній адаптивності української економіки до викликів повномасштабної війни, а також ефективності заходів для збереження макрофінансової стабільності. Зокрема, завдяки послідовній монетарній політиці та комплексу заходів НБУ зі збільшення привабливості гривні, темпи зростання споживчих цін стало сповільнюються, а валютний ринок залишається стійким", - пояснив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що безпекові ризики впливають на ріс економіки та додав, що НБУ не має експертизи щодо того, коли закінчиться війна.

"Натомість агрегуємо експертні та суспільні очікування щодо подальшого розвитку подій на фронті у власному припущенні про збереження безпекових ризиків", - пояснив Ніколайчук.

Економіст зазначив, що тривалість війни вплине на темпи росту економіки, оскільки потребує більшого фінансування. Також війна стимулює ріст міграції та суттєві руйнування.

Нагадаємо, шведський дипломат та економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд вважає, що іноземні інвестиції до України не прийдуть, поки влада не гарантує належного права власності та верховенство права.

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