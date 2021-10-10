У Нацбанку випускають нову пам'ятну медаль: який вигляд має

У Нацбанку випускають нову пам'ятну медаль: який вигляд має

Медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" діаметром 35 мм виготовлена з нейзильберу. Вона вийде тиражем 10 тисяч екземплярів.

12 жовтня Національний банк України вводить до обігу нову пам'ятну медаль на честь 25-річчя заснування Конституційного Суду України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Пам'ятна медаль присвячена органу конституційної юрисдикції, покликаному забезпечувати конституційну законність і верховенство Конституції України, відповідність законів, інших нормативних актів органів законодавчої та виконавчої влади Конституції України, охорону конституційних прав і свобод особи.

На аверсі медалі розміщено: угорі - малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; у центрі - фрагмент будівлі Конституційного Суду, яка має вигляд розгорнутої книги та завершується аттиковим поверхом, рік карбування 2021 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору НБУ (ліворуч на тлі будівлі).

На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено логотип Конституційного Суду України, під яким написи: КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (півколом на матовому тлі), 25 РОКІВ (унизу).

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