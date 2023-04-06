У "Нафтогазі" розповіли, коли завершиться опалювальний сезон

Через погіршення погодних умов опалювальний сезон в деяких областях України триває. Його завершать тоді, коли дозволять температурні показники.

Про це повідомив голова “Нафтогазу України” Олексій Чернишов.

"Нафтогаз має необхідні запаси палива для того, щоб забезпечувати українців теплом стільки, скільки це буде необхідно. Через погодні умови опалювальний сезон в деяких областях України триває, але має бути завершений щойно це дозволять температурні показники",- повідомив

За його словами, війна триває, а тому важливо економити ресурси, необхідні для підготовки до наступної зими, яка буде не менш складною", — наголосив Чернишов.

Наприкінці березня за рішеннями місцевої влади у шести областях України розпочали відключення споживачів від опалення.

Нагадаємо, 8 квітня, в Києві планують завершити опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови, адже очікується стабільне суттєве потепління.

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