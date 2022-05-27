У "Нафтогазі" розповіли, що буде з цінами на газ і тепло для українців

У "Нафтогазі" розповіли, що буде з цінами на газ і тепло для українців

Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” від 1 червня встановила нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго.

Проте тарифи на газ та тепло для населення залишаться незмінними.

Про це повідомляє пресслужба “Нафтогазу”.

“Інформація, яка була поширена в низці засобів масової інформації стосовно того, що в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі, є маніпулятивною”, – йдеться в повідомленні пресслужби.

10 травня Кабінет міністрів схвалив проєкт закону який, серед іншого, передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги.

“Законопроєкт, який прийняв уряд, передбачає, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів. Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ”, – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби НАК, цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з “Нафтогазом” та погасити прострочену заборгованість.

Раніше повідомлялося, що під час війни люди стали менше платити за комуналку. Уряд України просить по можливості сплачувати платежі, щоб підтримати комунальну сферу та економіку в цілому. Щоб було легше це зробити, частина тарифів була заморожена.

Тарифи на комунальні послуги заморожені

Тарифи на електроенергію заморозили у квітні на шість місяців. Ті, хто споживає до 250 кВт * год (весь обсяг споживання) платитимуть по 1,44 гривні за 1 кВт * год, ті, хто понад 250 кВт-год (за весь обсяг споживання) по 1,68 гривні за 1 кВт-год.

Газ для населення - 8 гривень за куб.

Тарифи на воду залишаються на старому рівні.

За рік в Україні суттєво подорожчала комуналка – Економічні новини

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