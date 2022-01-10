У "Нафтогазі" заявили про "поки незначне" зростання видобутку газу вперше за три роки

У "Нафтогазі" заявили про "поки незначне" зростання видобутку газу вперше за три роки

Проте загалом річний видобуток природного газу у 2021 році був меншим, ніж у 2020-му.

"Нафтогаз" вперше за три роки продемонстрував "поки незначне" зростання видобутку газу.

Про це розповів очільник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, ця позитивна тенденція триває від середини 2021 року.

Так, у грудні вдалося видобути 1,1 млрд куб. м газу. Це на 2,6 млн куб. м більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

"Відповідно, зростають і середньодобові показники видобутку (38,3 млн куб. м у грудні 2021 проти 38,1 млн куб. м в грудні 2020 року)", — зазначив Вітренко.

Очільник "Нафтогазу" розповів про ініціативи для збільшення власного видобутку:

Модернізація виробництва . Наприклад, оновлена Червонодонецька компресорна станція на Шебелинському родовищі дасть додатково 100 млн куб. м газу у 2022 році;

. Наприклад, оновлена Червонодонецька компресорна станція на Шебелинському родовищі дасть додатково 100 млн куб. м газу у 2022 році; Запуск нових свердловин . "Нафтогаз" планує видобувати 200 тис куб. м газу щодоби з нещодавно пробуреної свердловини на Скиданівському родовищі;

. "Нафтогаз" планує видобувати 200 тис куб. м газу щодоби з нещодавно пробуреної свердловини на Скиданівському родовищі; Оптимізація видобутку з уже існуючих родовищ.

Проте загалом річний видобуток природного газу у 2021 році склав 13,67 млрд куб. м. Це майже на 3,97% менше, ніж у 2020 році.

У пресслужбі "Нафтогазу" додали, що 2021 році в Україні запустили в роботу 50 нових свердловин (тоді як у 2020-му – 41 свердловину), з них:

11 свердловин з дебітом понад 100 тис куб. м газу на добу;

3 свердловини з дебітом понад 250 тис куб. м газу на добу.

Наприкінці року одна з таких високодебітних свердловин відкрила нове Моспанівське родовище на Харківщині. Там видобувають понад 200 тис. куб. м блакитного палива на добу.

Раніше Юрій Вітренко заявив, що військові Росії зривають розвідку Україною газу в Чорному морі.

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