У "Нафтогазі" звернулися до клієнтів щодо оплати блакитного палива

Не всі клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз" можуть вчасно отримувати паперові платіжки для сплати послуг.
У газопостачальній компанії "Нафтогаз" намагаються вчасно розсилати платіжки, але це не завжди виходить, тож там просять клієнтів оплачувати газ онлайн.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
Як пояснюють у компанії, лише 546 тис. клієнтів з понад 12,3 мільйона, які від травня перейшли на обслуговування до ГК "Нафтогаз", розраховуються з компанією через особистий кабінет або чатботи, решті близько 11,7 млн клієнтів доводиться розсилати паперові платіжки
У компанії не виходить вчасно розсилати паперові платіжки, тому вони звертаються до клієнтів із проханням оплачувати газ онлайн.
"Це просто зробити в особистому кабінеті та чаті GASUA у Viber, Telegram та Facebook. Не чекайте паперового рахунку поштою, оплачуйте газ онлайн", – переконують у компанії.
Як вказується, у серпні "Нафтогаз" отримав 324 тисячі оплат через особистий кабінет і чатботи. Це на 102 тисячі оплат більше, ніж у липні.
"Попри війну клієнти ГК "Нафтогаз України" сумлінно сплачують рахунки за газ", - пише пресслужба.
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки Україна накопичила газу та чи вистачить його для проходження зими.
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