У "Нафтогазі" звернулися до клієнтів щодо оплати блакитного палива

Не всі клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз" можуть вчасно отримувати паперові платіжки для сплати послуг.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" намагаються вчасно розсилати платіжки, але це не завжди виходить, тож там просять клієнтів оплачувати газ онлайн.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Як пояснюють у компанії, лише 546 тис. клієнтів з понад 12,3 мільйона, які від травня перейшли на обслуговування до ГК "Нафтогаз", розраховуються з компанією через особистий кабінет або чатботи, решті близько 11,7 млн клієнтів доводиться розсилати паперові платіжки

Також читайте В Україні деяким громадянам можуть не нараховувати комуналку: що для цього потрібно

У компанії не виходить вчасно розсилати паперові платіжки, тому вони звертаються до клієнтів із проханням оплачувати газ онлайн.

"Це просто зробити в особистому кабінеті та чаті GASUA у Viber, Telegram та Facebook. Не чекайте паперового рахунку поштою, оплачуйте газ онлайн", – переконують у компанії.

Як вказується, у серпні "Нафтогаз" отримав 324 тисячі оплат через особистий кабінет і чатботи. Це на 102 тисячі оплат більше, ніж у липні.

"Попри війну клієнти ГК "Нафтогаз України" сумлінно сплачують рахунки за газ", - пише пресслужба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки Україна накопичила газу та чи вистачить його для проходження зими.

Читайте також: